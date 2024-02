Rdc: Riondino, ?non andava bene? Però i cassa integrati non scandalizzano?

MeteoWeb

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – ?Il reddito di cittadinanza non andava bene? Ok, posso non essere d?accordo ma capisco il dibattito. Quello che non capisco è perché non si gridi allo scandalo di fronte a tutti i cassa integrati che ci sono nel nostro Paese?. Così Michele Riondino, regista del film ?Palazzina Laf? proiettato oggi nella sala capitolare del Senato alla presenza tra gli altri del presidente del M5S Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein.

