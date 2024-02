Riforme: Borghi (Iv), ‘maggioranza non costruisce clima di sereno confronto’

MeteoWeb

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Una gestione confusa di una riforma strutturale. Ieri il Governo arriva lungo sulla presentazione degli emendamenti al ‘premierato’. Vengono presentati fuori termini 4 emendamenti che riscrivono pesantemente la riforma, vengono recuperati con un espediente tecnico e poi si danno una manciata di ore alle opposizioni per presentare i sub emendamenti. Ma che senso ha questa rincorsa alla rinfusa, su un tema così dirimente? Si tradisce un?ansia interna alla maggioranza, e non si costruisce in alcun modo il necessario clima di sereno confronto tra le forze politiche su una modifica così rilevante della nostra Costituzione”. Lo scrive su X il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato.

