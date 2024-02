Riforme: Parrini (Pd), ‘più se ne parla e più si riduce consenso su premierato’

MeteoWeb

Roma, 28 feb (Adnkronos) – “I sondaggi vanno per definizione presi con le molle. Ma la tendenza è chiara: più si parla di premierato e si spiegano ai cittadini i suoi contenuti pericolosi e pasticciati, più si riduce il consenso nel Paese per il ddl Meloni-Casellati”. Lo scrive su Instagram il senatore del Pd Dario Parrini, vice presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, commentando il sondaggio Euromedia pubblicato oggi che registra una maggioranza di contrari alla riforma costituzionale sostenuta dal centrodestra.

“La cosa più importante è continuare con forza nell’operazione-verità e far emergere sempre meglio che abbiamo proposte assai migliori di quella governativa, che fa acqua da ogni parte”, aggiunge Parrini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.