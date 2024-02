MeteoWeb

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Meloni ha una incultura costituzionale devastante. Ha detto che se lei chiede la revoca di un ministro a Mattarella, il presidente direbbe sì. Ma non è così. Non ha nè lei nè il presidente il potere per farlo”. Così Matteo Renzi a Forum in Masseria. “La riforma del premierato di Casellati è fatta con i piedi” aggiunge.

