MeteoWeb

Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – Un filobus della linea 80 ha preso fuoco questa mattina in via Nomentana a Roma. Alle 8.00 circa la Sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato la sul posto una squadra. L’autista del bus aveva autonomamente fatto scendere i viaggiatori, pertanto al momento non risultano feriti. La squadra ha provveduto prontamente allo spegnimento a delimitato la zona di intervento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.