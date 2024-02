Roma: truffa a Stato e turbata libertà incanti, sequestrati beni per 20 mln euro a società di servizi

MeteoWeb

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – E’ stato eseguito oggi un decreto emesso dal Gip del Tribunale di Roma di sequestro per oltre 20 milioni di euro nei confronti di una società attiva nel settore dei servizi per le imprese, pubbliche e private. Il provvedimento è adottato per illeciti amministrativi dipendenti dai reati di truffa ai danni dello Stato e turbata libertà degli incanti perpetrati, a beneficio dell?ente, da 4 legali rappresentanti succedutisi nel tempo. Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, hanno permesso di ricostruire condotte consistenti nella partecipazione a una gara per l?affidamento del servizio di buoni pasto per la Pubblica Amministrazione per un importo stimato a base di gara pari a 1.250.000.000 euro, che avrebbero determinato a vantaggio della società l?illegittima aggiudicazione e la connessa esecuzione di 4 lotti per un valore complessivo di circa 580 milioni di euro.

Nel dettaglio, secondo l?ipotesi di reato la società aggiudicataria ed emittente i buoni pasto, in fase di presentazione dell?offerta avrebbero falsamente dichiarato l?equivalenza tra il ribasso praticato alla P.A. e la commissione applicata agli esercizi convenzionati, presupposto stabilito a pena di inammissibilità dalla legge di gara. Con la stipula di accordi paralleli, invece, la società aggiudicataria avrebbe di fatto retrocesso agli esercizi convenzionati parte della prevista commissione, applicando così uno sconto maggiore rispetto a quello praticato alla Pubblica Amministrazione e, in tal modo, violando le regole imposte dal bando.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.