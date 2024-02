Rugby: Sei Nazioni, Italia punta a evitare cucchiaio di legno, quote alte contro Inghilterra

MeteoWeb

Roma, 2 feb. – -(Adnkronos) – Evitare il diciottesimo cucchiaio di legno sarà l?obiettivo dell?Italrugby al Sei Nazioni, che per gli azzurri prenderà il via sabato. L?impresa è come al solito proibitiva, ma la storica vittoria sul Galles dello scorso anno può essere un?iniezione di fiducia non da poco. I quotisti di Sisal, tuttavia, prevedono il nono ultimo posto consecutivo, offerto a 1,40 contro il 2,70 dell?opzione ?altro?.

L?esordio presenta subito uno scoglio apparentemente insormontabile, l?Inghilterra, mai battuta nella storia e in testa all?albo d?oro con 39 successi, alla pari del Galles. I Tre Leoni partono favoriti a 1,10 su Newgioco, mentre l?impresa dell?Italia si gioca a 6,60; quota 35 per il pareggio, che l?Italia ha ottenuto una sola volta al Sei Nazioni, nel 2006 contro il Galles. Si prevede una gara con molti punti, con l?Over 47,5 in vantaggio a 1,55 contro il 2,31 dell?Under, anche se gli ultimi due precedenti nella competizione sono terminati 31-14 e 33-0.

L?Inghilterra non vince il torneo dal 2020 e non è la favorita neanche quest?anno, nonostante il terzo posto ai Mondiali, che l?ha incoronata migliore delle nazionali partecipanti al Sei Nazioni: per i bookie in pole a 2 c?è la Francia, seguita a 2,50 dall?Irlanda; poi gli inglesi a 7,50, Scozia a 16, Galles a 25 e Italia a 250.

