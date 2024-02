Russia: Lega, ‘Calenda e Conte senza vergogna, attacco a Salvini misero e squallido’

MeteoWeb

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – ?Conte e Calenda non conoscono vergogna. Il primo è stato tutto e il contrario di tutto: sovranista con Salvini, europeista con Zingaretti, filo-cinese coi giallorossi, filo ucraino a parole ma con voti contrari all?invio di aiuti. Il secondo, invece, ha perso l?ennesima occasione per dimostrarsi uomo trasformando una manifestazione in difesa dei diritti e della democrazia in uno squallido palcoscenico dai bassi fini politici. Da che pulpito arriva la proposta di sfiducia a Salvini. Prima di attaccare Salvini sul nulla si guardino almeno una volta allo specchio per ritrovare un briciolo di dignità?. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

