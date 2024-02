Sanremo: è caos al televoto, Annalisa, Irama e Geolier segnalano disagi**

MeteoWeb

Sanremo, 10 feb. (Adnkronos) – E’ caos nel sistema del televoto del festival. Sui social, decine di utenti lamentano la mancata conferma di ricezione del voto e un blocco del sistema. Anche alcuni degli artisti in gara stanno facendo dei video in cui cercano di rassicurare i fan ed evidenziano dei rallentamenti e disagi. “Ragazzi purtroppo ci sta un problema col televoto, mi state mandando un sacco di screenshot che non vi arriva la conferma. Non fermatevi, continuate a votare. Purtroppo le linee sono bloccate. Non mollate, che ci vediamo stasera”, dice Geolier in video

“Ragazzi faccio questa storia per dirvi che sì, è vero, ci sono dei problemi col sistema del televoto, è in questo momento intasato ma non preoccupatevi, dovete continuare a votare finché non ricevete l’sms di conferma della votazione”, dice Annalisa in una storia su Instagram.

