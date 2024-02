Sanremo: FdI, ‘risultato storico fa impallidire oppositori a prescindere’

MeteoWeb

Roma, 11 feb (Adnkronos) – ?Il dato è certo e non suscettibile di smentita: il festival di Sanremo ha registrato i maggiori ascolti di sempre garantendo alla Rai un record mai raggiunto negli ultimi 29 anni. E? un risultato storico che fa impallidire gli oppositori a prescindere”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo di Fratelli d?Italia nella Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.

“Così mentre il Pd manifestava davanti alla sede del Servizio pubblico, questo stesso veniva premiato dagli italiani che hanno rispedito al mittente le accuse con la migliore risposta in termini di consenso. Il risultato poi vale doppio se si considera che sono stati in tanti coloro che approfittando del grande richiamo dell?edizione hanno cercato di creare una polemica su qualsiasi argomento. Oggi questi dovrebbero essere i primi a fare ammenda e ringraziare con noi tutti coloro che hanno lavorato a questo Festival?, aggiunge FdI.

