Sanremo: Fiorello su gag con Travolta, ‘Sinner ha steccato tre volte, ma alla fine ha vinto…’

MeteoWeb

Sanremo, 10 feb. (Adnkronos) – “Sinner ha vinto gli Australian Open ma durante la partita ha steccato tre volte, però alla fine ha vinto”. Usa una metafora calcistica Fiorello per sdrammatizzare, una volta per tutte, sulle polemiche relative alla gag con John Travolta e il ‘Ballo del Qua Qua’, che hanno tenuto banco per giorni su social e media. “Stiamo parlando di una gag, è venuta male, sarebbe potuta venire meglio, ma è una gag su cinque serate”, ha aggiunto lo showman. E con un giornalista americano che faceva i complimenti al festival e invitava lui e Amadeus a New York, ha scherzato: “Don’t worry, be happy”, ha detto Fiore riportando lo slogan della marca di scarpe indossate a Sanremo da John Travolta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.