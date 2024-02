Sanremo: Giorgia, ‘vinsi ma non cercai successo all’estero, c’era di mezzo un ragazzo’**

MeteoWeb

Sanremo, 7 feb. (Adnkronos) – “Ora forse un po’ tardi, avrei dovuto farlo dopo il 1995 e la vittoria a Sanremo (dove vinse con ‘Come saprei’, ndr), ma non so cosa avevo nel cervello. Dissi che dovevo trovare il mio suono, e poi credo ci fosse di mezzo un ragazzo. Quando c’è stato il momento di farlo non l’ho fatto, ma va bene così”. A dirlo è Giorgia, co-conduttrice stasera della seconda serata del festival al fianco di Amadeus, sollecitata dalle domande dei giornalisti sulla sua carriera dopo aver trionfato al festival 28 anni fa.

