Sanremo: sindaco Biancheri, ‘città super sicura, 470 telecamere disseminate ovunque’**

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Dal punto di vista della sicurezza, Sanremo è super coperta: siamo passati da circa 40 telecamere non funzionanti a 470 telecamere disseminate ovunque, in città non c’è un angolo cieco”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, arrivato in sala stampa Ariston Roof per un saluto. Stiamo lavorando da mesi, quest’anno anche prima del solito”, spiega. Una delle novità principali del festival, il glass di Fiorello proprio davanti all’Ariston che genera un assembramento notevole già da giorni, “non crea nessun problema, i sentieri sono tracciati, il flusso scorre perfettamente”. I cittadini sono preoccupati? “Una dipendente della Banca che lavora proprio lì sotto ci ha chiesto come farà ad entrare al lavoro, ma non avrà nessun problema, il percorso è segnato”.

Il primo cittadino, che quest’anno è al suo ultimo Sanremo (è in carica da 10 anni e al suo secondo mandato, che non può essere rinnovato), rivela di non essere particolarmente preoccupato per un’eventuale protesta degli agricoltori che possa irrompere in città durante il festival. “Non credo, vedremo, a Sanremo può arrivare di tutto. Nel caso siamo organizzati”, dice Biancheri. Che dopo il mandato tornerà a fare proprio l’agricoltore, la sua professione ‘civile’. E sulla protesta dei ‘colleghi’, dice la sua: “Non so se sarei stato al loro fianco, non so dirlo. Ma la protesta è sensata”.

