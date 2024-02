Sardegna: Arianna Meloni, ‘hanno vinto per 3mila voti, dai su’**

MeteoWeb

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – ?Siamo arrivati tardi, secondo me, con il candidato, e hanno vinto per tremila voti. Dai, su…?. Così Arianna Meloni, in un video pubblicato su Fanpage, commenta la sconfitta in Sardegna. A chi gli fa notare che il ritardo nell’indicazione del candidato è stato causato da litigi interni alla coalizione, “non abbiamo litigato…”, assicura, mentre sul fatto che la sorella, la premier Giorgia Meloni, sia stata l’unica ad intestarsi la responsabilità della sconfitta, “perché è una brava persona – risponde -, ma abbiamo perso tutti…”

