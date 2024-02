Sardegna: Bersani, ‘Soru non può vincere ma può far perdere, sardi sanno posta in gioco’

MeteoWeb

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Credo che la Sardegna non sia una regione per gli esperimenti. Stiamo parlando di una riscossa sarda, punto e basta. Effettivamente in Sardegna c’è stato un pezzo del mondo democratico che non ha seguito il progetto di Alessandra Todde e questo, personalmente, mi spiace molto. Nel 2004 ho vissuto la vicenda di Soru e dico amichevolmente, con una punta di affetto, che è incredibile che combatta contro sé stesso. Al tempo vinse perché era profondamente sardo e innovatore. Vent’anni dopo, lo è Alessandra Todde. Dopodiché, vedremo. So che Soru non può vincere ma può far perdere, ma i cittadini hanno in mano la questione e hanno capito cosa c’è in gioco”. Così Pier Luigi Bersani ospite a Otto e mezzo su La7.

