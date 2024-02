Sardegna: Conte, ‘campo largo può essere minato, meglio progetto e obiettivi chiari’**

MeteoWeb

Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Più che creare un cartello di sigle, che diventa un campo largo o giusto che diventa minato e non riesci a offrire risposte quando inizia a governare, credo che chiarezza, linearità e obiettivi chiari paghino”. Lo ha detto Giuseppe Conte a ‘Agorà’, sulla vittoria della Todde in Sardegna.

“E’ meglio avere un progetto politico, obiettivi chiari, ben comunicati per poi impegnarsi a realizzarli. Quando hai tantissimi soggetti, un cartello, puoi vincere. Ma noi siamo per la politica che prende impegni chiari e li realizza”, ha aggiunto Conte.

