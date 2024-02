Sardegna: Conte, ‘M5S non si arrende mai, anche davanti a sfide impossibili’

MeteoWeb

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle non si arrende mai. Anche quando le sfide appaiono impossibili noi siamo sempre in prima linea per difendere le buone ragioni dei cittadini. Prima di ripartire per la Sardegna ho voluto abbracciare a Cagliari alcuni dei rappresentanti del M5S sardo, le ragazze e i ragazzi dello staff e coloro che hanno dato un contributo a questa grande vittoria. E ovviamente la nostra @alessandratoddem5s, la prima Presidente di Regione del M5S. Forza!”. Lo scrive su Instagram il leader del M5S Giuseppe Conte.

