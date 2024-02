Sardegna: Conte, ‘risultato inimmaginabile, campo largo? No, giusto’

MeteoWeb

Roma, 27 feb (Adnkronos) – “E’ stato un percorso e un trionfo nato in Sardegna, è merito loro”. Lo dice Giuseppe Conte alla ‘Stampa’, a proposito della vittoria di Alessandra Todde.

“Per noi la strada è ‘il campo giusto’, un campo che nasce sulla base di un confronto serio e su un progetto credibile, in Sardegna è prevalso il metodo del campo giusto -ragiona Conte-. È la dimostrazione che non esistono campi larghi costruiti artificiosamente solo per spartirsi il potere. Esiste invece un campo che nasce dalla fatica e dalla serietà del confronto”. Il leader del M5s, tra l’altro, dice: “Ogni territorio ha una storia a sé, con le sue specificità e difficoltà”.

“Nessuno si immaginava una sfida così aperta, di questo dobbiamo essere orgogliosi”, sottolinea Conte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.