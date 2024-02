Sardegna: Gasparri, ‘mai sottovalutare sinistra, chi sceglie il nome si ispiri a Berlusconi’

MeteoWeb

Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Non si illudano che ci siano ripercussioni per il nostro governo o che la coalizione abbia sussulti. Governeremo cinque anni e lo faremo bene. Per noi invece il messaggio è: non sottovalutare mai gli avversari. Per quanto deboli possano essere le leadership di Conte e Schlein, il blocco di sinistra esiste in questo Paese, ha rappresentanza, da sempre: c?era con Togliatti, come con Prodi, con Grillo, Bersani e anche oggi. Considerarli evaporati è non conoscere la storia. E ricordiamolo: non abbiamo vinto 10 a 0, la politica è un cimento quotidiano”. Lo dice Maurizio Gasparri al ‘Corriere della sera’.

“Non bisogna prendersela con i candidati. È chiaro che se si perde la scelta probabilmente non è stata ottimale, ma va dato atto a Solinas di essersi ritirato e a Truzzu di essersi messo a disposizione a partita quasi iniziata”, spiega il capogruppo di Fi al Senato proseguendo: “La regola dovrebbe essere quella di scegliere i candidati migliori per ogni situazione. Non sempre quello che è un trend nazionale, in questo caso la grande forza della Meloni, si trasforma in una vittoria sul territorio. Lo diciamo sempre, ma non sempre si fa”.

“Diciamo che il capo della coalizione, come faceva talvolta Berlusconi, potrebbe fare un giro non solo nel suo piano, ma salire al primo, al secondo, al terzo piano del condominio, per guardare in ogni appartamento per cercare il candidato più adatto per vincere. Che è poi quello che conta: se gioca la Nazionale, io esulto anche a un gol di Immobile”, dice tra l’altro Gasparri.

