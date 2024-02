MeteoWeb

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Se dovesse essere confermata vittoria di Todde in Sardegna saremmo davanti al primo vero smacco alla Meloni: gli italiani non amano il manganello. E alla dimostrazione che unirsi in un campo largo progressista non solo conviene, ma rappresenta soprattutto un dovere patriottico”. Così Arturo Scotto del Pd su twitter.

