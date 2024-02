Sardegna: Tajani, ‘noi vogliamo difendere ambiente ma anche lavoratori’

MeteoWeb

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Noi vogliamo essere quella grande forza politica che si assume la responsabilità di guidare la nave in un momento difficile. Ci sono alcuni problemi che vanno risolti a partire dalla continuità territoriale e il lavoro”. E “prendo l’impegno perchè questa regione sia meglio tutelata da Bruxelles, per una politica ambientale a misura d’uomo: noi vogliamo difendere l’ambiente ma anche i lavoratori”. Così Antonio Tajani al comizio a Cagliari con i leader del centrodestra per le regionali in Sardegna.

