Sci: Cdm, sesta vittoria su 6 giganti per Odermatt che trionfa anche a Bansko, Della Vite è 10°

Bansko, 10 feb. – (Adnkronos) – Impeccabile, ancora una volta, Marco Odermatt, alla sesta vittoria stagionale nel gigante sulle sei gare disputate. E la vittoria a Bansko è la nona consecutiva nella specialità, che ha un solo padrone. Oggi lo svizzero vince per 91 centesimi sul norvegese Alexander Steen Olsen e per 1?08 sull’austriaco Manuel Feller. Bella prestazione nella seconda manche per Filippo Della Vite, che risulta essere il migliore degli azzurri, e con il sesto tempo parziale recupera sei posizioni, chiudendo la gara al decimo posto: la seconda top 10 consecutiva per il bergamasco: 2?01 il distacco di Della Vite dal leader, che però è a meno di un secondo dal podio e sta ritrovando la continuità di prestazione.

Giovanni Borsotti migliora di tre posizioni nella seconda e termina al 17° posto a 2?49 dalla vetta, mentre è 23° Luca De Aliprandini, che invece arretra dopo il 14° posto della prima frazione. Ventisettesimo posto per Alex Vinatzer, che ha commesso molti errori soprattutto nella prima manche. Odermatt guida ovviamente la classifica di specialità a punteggio pieno (600), davanti al croato Filip Zubcic con 314 e allo sloveno Zan Kranjec con 271. Borsotti è il primo azzurro con 86 punti al 17° posto. Nella generale lo svizzero si avvicina ai 1000 punti di vantaggio sul secondo, salendo a quota 1506 contro i 684 del francese Cyprien Sarrazin e i 669 di Feller.

