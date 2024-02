Siniscalchi: Casini, ‘commosso, parlamentare acuto e sensibile’

MeteoWeb

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Sono profondamente colpito e commosso per la scomparsa del professor Vincenzo Siniscalchi che ricordo come un parlamentare acuto e sensibile, capace di essere un punto di riferimento sempre, soprattutto per i piú giovani. Fino a pochi mesi fa ho avuto il piacere di parlargli: un osservatore profondo del nostro tempo che ha sempre avuto a cuore il Mezzogiorno ed in particolare la sua amata Napoli. Indirizzo alla famiglia i sensi del mio cordoglio piu sincero”. Lo dice Pier Ferdinando Casini in una nota.

