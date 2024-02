Slittino: Cdm, Vötter e Oberhofer seconde a Oberhof per soli 33 millesimi

MeteoWeb

Oberhof, 10 feb. – (Adnkronos) – Quinto podio consecutivo e sesto in totale per Adreas Vötter e Marion Oberhofer che ad Oberhof chiudono in seconda posizione a soli 33 millesimi di secondo dalle tedesche Jessica Degenhardt / Cheyenne Rosenthal, vincitrici con il tempo complessivo di 1?26?244. Terze a metà gara, le azzurre hanno saputo disegnare una seconda manche pressoché perfetta sul budello tedesco, costringendo l?equipaggio tedesco a migliorare il record della pista per mantenersi davanti, mentre le austriache Egle/Kipp hanno dovuto cedere la leadership provvisoria, scivolando in terza posizione a 0?121 dalle vincitrici. Il successo di questa prima tappa di Oberhof consente a Degenhardt/Rosenthal di riprendersi la vetta della classifica generale di Coppa del mondo con 570 punti e sole 10 lunghezze di margine su Vötter/Oberhofer quando al termine della stagione mancano solo tre gare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.