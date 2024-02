Sport: scommesse in agenzia, a gennaio raccolti oltre 495 milioni di euro

MeteoWeb

Roma, 12 feb. – (Adnkronos) – Nel mese di gennaio 2024 le scommesse sportive in agenzia hanno totalizzato una raccolta da 495,3 di euro: è il totale elaborato da Agipronews sui dati contenuti nel report diffuso dall?Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Napoli è in testa nella classifica delle province dove si è giocato di più con 79,6 milioni di euro. Seconda Roma con 49,6 milioni, mentre Milano si piazza sull?ultimo gradino del podio con 27 milioni. Per quanto riguarda la spesa, invece, il dato è di 43,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda le scommesse ippiche in agenzia, il totale giocato nel primo mese del 2024 è stato invece di 24,7 euro. Tra le province svetta Milano con 3,5 milioni, seguita da Napoli a 3,1 milioni e Roma a 2,6 milioni. La spesa è stata invece di 3,7 milioni. Per le scommesse virtuali in agenzia il totale è stato di 274,8 milioni di euro: Napoli si conferma ancora al primo posto con 44,5 milioni, davanti a Roma (20,7 milioni) e Milano (14,5 milioni). Per quanto riguarda la spesa, il dato di gennaio 2024 è di 40,8 milioni.

