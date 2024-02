Stellantis: Lepri (Pd), ‘sono figlio immigrati cresciuto a pane e Fiat, no a svuotamento’

MeteoWeb

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Caro Presidente John Elkann, Le scrive uno delle centinaia di migliaia di figli di immigrati arrivati a Torino negli anni 60 e 70. Siamo cresciuti a pane e Fiat, orgogliosi di un?azienda che dava lavoro a tanti. Ad esempio, ricordo la gioia da bambino di andare a Torino Esposizioni l?ultima settimana prima di Natale per ritirare, mano nella mano con il babbo, il regalo dell?azienda, che si sommava prezioso a quello di parenti e amici”. Così Stefano Lepri del Pd su Fb.

“Molti fatti che Lei ben conosce preoccupano la nostra comunità. Mi riferisco soprattutto allo strisciante svuotamento delle attività strategiche e di ricerca nelle sedi torinesi, all?assenza di un chiaro programma di sviluppo di nuovi modelli a Mirafiori, alla brutale spinta alla riduzione dei costi che si sta imponendo ai fornitori piemontesi, pena la loro sostituzione”. Potrebbe “imporre linee guida per cui il solo risparmio (specie se modesto) a parità di qualità non debba essere l?unico criterio di scelta tra i fornitori, perché l?effetto non può essere scaricato solo sulla collettività. E specie su un territorio (Torino e provincia) dove ora vivono i figli dell?almeno milione di persone venute a sostenere, a suo tempo, l?industria automobilistica torinese”.

“La generosa comunità a cui la sua famiglia d?origine tanto ha dato – pur sapendo l?asprezza delle dinamiche competitive – oggi si sente un po? abbandonata. Se non tradita. Lei ha le risorse economiche, la forza e l?intelligenza, se solo vuole, di dimostrare che l?attaccamento storico dei torinesi alla Fabbrica Italiana Automobili Torino può, ancora oggi, avere buoni motivi”.

