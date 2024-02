Stellantis: Marattin, ‘ingresso Stato più problema che soluzione’

MeteoWeb

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Non penso proprio che l’idea del ministro Urso di far entrare il governo nel capitale di Stellantis fosse una provocazione”. Lo ha detto Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, a Sky Economia.

“Del resto parliamo di un ministro che ha detto di voler combattere le multinazionali e creato un fondo sovrano di 1 miliardo di euro con le tasse degli italiani, per entrare nei capitali delle imprese in settori per lui strategici. Questo è un paese in cui, a destra come a sinistra, quando c’è un problema, la prima risposta è: spetta allo Stato risolverlo. Faccio una domanda: lo Stato dovrebbe entrare nel capitale di Stellantis per fare cosa? L?estate scorsa anche il ministro dell?Economia Le Marie, che è presente nel capitale di Stellantis, chiese all?azienda di produrre più auto elettriche in Francia”.

“Il Ceo Tavares rispose che non può intraprendere progetti in perdita. Italia invece la cultura per cui non si possono obbligare le imprese a fare progetti anti-economici non fa presa. Appartengo a quella sparuta minoranza che ritiene piuttosto che lo Stato sia stato più spesso un problema che una soluzione”, ha concluso.

