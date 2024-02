Strage famiglia: legale coppia, ‘non mi hanno parlato di esorcismo’**

MeteoWeb

Palermo, 21 feb. (Adnkronos) – Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia accusata di avere partecipato alla strage familiare di Altavilla Milicia (Palermo) nell’incontro con il legale, l’avvocato Marco Rocca, “non hanno mai parlato di esorcismo”. Lo ha detto lo stesso legale uscendo dal carcere Pagliarelli di Palermo. “Hanno fornito una versione alternativa, diciamo così – aggiunge – ma non posso dire altro. Hanno dichiarato che sono stati in quella casa, in determinati frangenti”. “Da quello che ho capito il loro era un rapporto di amicizia, nato per caso, forse dai social”, dice.

