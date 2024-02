Superbonus: Meloni, ‘160mld di buco che pagano tutti gli italiani’

MeteoWeb

Roma, 28 feb (Adnkronos) – Sul superbonus “la situazione è che c’è un buco di 160mld nel bilancio dello Stato, quattro leggi finanziarie”. Lo ha detto Giorgia Meloni al Tg2 Post diretto da Antonio Preziosi.

“Penso sia oggettivamente una misura irresponsabile per come è stata realizzata e purtroppo non era gratuita, la stanno pagando tutti gli italiani”, ha aggiunto la premier.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.