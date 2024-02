Tennis: Atp Rotterdam, Sinner batte Monfils in tre set avanza ai quarti di finale

MeteoWeb

Rotterdam, 15 feb. – (Adnkronos) – Jannik Sinner avanza ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 2.134.985 euro). Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e prima testa di serie, sconfigge il 37enne francese Gael Monfils, numero 70 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 dopo un’ora e 52 minuti. Sinner affronterà domani sera ai quarti di finale il 33enne canadese Milos Raonic, numero 309 del mondo ma ex numero 3.

Il primo set si decide grazie a un break al 2° gioco, l’altoatesino scappa 3-0 poi il punteggio segue i servizi e Sinner chiude 6-3 in 32 minuti. Nel secondo parziale cambia musica, cala la percentuale di prime palle del campione di Melbourne, il francese fa il break al 4° gioco e vola 4-1, si seguono i servizi e Monfils va a servire per il 2° set sul 5-3, Sinner ha la chance del contro break ma il transalpino la cancella e si porta a casa il set per 6-3 in 39 minuti.

Sinner torna in campo con il piglio del campione e in un baleno si porta avanti 3-0 nel set decisivo, strappando il servizio all’avversario al secondo game. Nel quarto gioco ha l’occasione per un secondo break ma Monfils l’annulla e resta in scia. Il 22enne di Sesto Pusteria però sulla sua battuta non concede più nulla e si porta prima sul 4-1 e poi sul 5-2. Va a servire per il match sul 5-3 e al 2° match point chiude il parziale in 4o minuti e avanza ai quarti di finale.

