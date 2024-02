Tennis: Sinner sarà numero 3 al mondo, è il secondo italiano di sempre dopo Pietrangeli

MeteoWeb

Rotterdam, 17 feb. (Adnkronos) – Jannik Sinner continua a scalare la classifica mondiale Atp, raggiungendo un nuovo storico traguardo. Grazie alla vittoria in semifinale a Rotterdam sull’olandese Tallon Griekspoor, l’azzurro da lunedì 26 febbraio sarà matematicamente numero 3 del mondo, ma lo sarà da lunedì 19 se dovesse vincere il titolo a Rotterdam contro Alex De Minaur in finale. Sinner il 61esimo giocatore a raggiungere le prime tre posizioni Atp nella storia del ranking computerizzato ed è il secondo italiano di sempre a raggiungere questo traguardo dopo Nicola Pietrangeli che in epoca ante-computer è stato numero 3 del mondo a fine 1959 e a fine 1960. L’altoatesino raggiunge questo traguardo a 22 anni e 6 mesi ed è il 23esimo più giovane. I più giovani top 3 della storia sono Andre Agassi (18 anni, 6 mesi e 8 giorni), Bjorn Borg e Boris Becker (entrambi a 18 anni, 6 mesi e 17 giorni), Rafael Nadal (19 anni) e Carlos Alcaraz (19 anni e 4 mesi).

