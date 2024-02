Terzo mandato: area Bonaccini, ‘forte disappunto, non rispettati impegni’**

MeteoWeb

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Forte disappunto” di Energia popolare, l’area dem che fa riferimento a Stefano Bonaccini, per il voto espresso dal Pd in commissione al Senato sul terzo mandato. “Non è stato rispettato l’impegno preso in Direzione con il gruppo di lavoro” sulla riforma degli Enti locali in cui, si spiega da Energia popolare, c’era stata un’apertura sul terzo mandato alla luce di sensibilità diverse all’interno del partito. Ora “andrà gestito il malcontento” di sindaci e governatori, rinviando a lunedì – dopo il voto in Sardegna – una discussione su quanto accaduto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.