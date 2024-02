Terzo mandato: Boccia, ‘noi assolutamente contrari, destra divisa’

MeteoWeb

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – ?Sulla questione del limite dei mandati la prima cosa da segnalare sono le divisioni nella destra tra Lega e FdI. Non abbiamo capito se gli emendamenti della Lega sono condivisi da tutta la maggioranza. Noi siamo assolutamente contrari a togliere il limite dei mandati per i sindaci”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Sky Start.

“Ma se ora la destra ha deciso di modificare la legge dobbiamo lavorare al rafforzamento dei poteri dei consigli comunali. E questo vale per tutti: se verrà deciso di mettere mano ai mandati delle cariche monocratiche elettive è necessario rafforzare ruolo e funzioni delle assemblee elettive?, aggiunge Boccia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.