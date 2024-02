Terzo mandato: Iv a opposizioni, ‘mandiamo sotto la maggioranza, incontriamoci’**

MeteoWeb

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “La questione del terzo mandato per i sindaci e i presidenti di regione, oggetto di un emendamento della Lega, ha portato a galla una evidentissima spaccatura all?interno della maggioranza di governo”. Così il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato.

“Alla luce della novità di tale fatto politico, e della determinazione della Lega di portare al voto il proprio emendamento domattina, ho scritto a tutti i capigruppo di opposizione per proporre un incontro congiunto delle minoranze al fine di stabilire una unità di azione, fare emergere tutte le contraddizioni della maggioranza e, in linea di principio, anche mettere il governo in minoranza”.

“Noi, in vista dell?interesse politico superiore costituito dal mettere il governo in minoranza, siamo pronti ad una iniziativa. Auspichiamo possa essere un tema condiviso”.

