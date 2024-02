Trattori: agricoltori Cra, ‘nessun accordo con personaggi o sigle estremiste, basta attacchi’

MeteoWeb

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “A causa dei reiterati attacchi di stampa faziosa al soldo del governante di turno circa il coinvolgimento nella mobilitazione agricola del Cra di personaggi o sigle estremiste, ribadiamo ancora una volta di non aver stretto alcun accordo con partiti politici, sindacati o movimenti che hanno riferimenti politici o estremisti sia di destra che di sinistra”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dagli agricoltori del Cra (Comitati Riuniti Agricoli).

“Le dichiarazioni di appoggio alla nostra mobilitazione da parte di soggetti o sigle sopraelencate sono frutto di esternazioni personali dalle quali prendiamo le dovute e necessarie distanze in quanto lontanissime dal nostro modo di interpretare la mobilitazione nazionale per l’agricoltura”, conclude la nota.

