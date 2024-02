Trattori: De Carlo (Fdi), ‘grazie a governo Meloni altro intervento più equo’

MeteoWeb

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Fratelli d?Italia è al fianco degli agricoltori fin da quando eravamo all?opposizione ed allora contrastavamo con forza l?ideologismo ambientalismo sostenuto dalla sinistra in Italia e in Europa. Un impegno che continua adesso che siamo al governo come conferma l?intesa raggiunta oggi nella maggioranza. Grazie al lavoro dei ministri Lollobrigida, Giorgetti e Ciriani e del viceministro Leo il governo ha previsto un altro intervento più equo per agricoltori, in particolare per quelli con redditi medio-bassi. Un impegno portato avanti dalla maggioranza con grande determinazione e nella consapevolezza del valore strategico che il comparto agricolo riveste per la nostra economia in particolare per il nostro Made in Italy?. Così il senatore di Fratelli d?Italia, Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

