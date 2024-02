Trattori: Meloni a sigle, ‘al via nuovo tavolo coordinamento comparto’

MeteoWeb

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Il governo ha deciso” di istituire il “nuovo tavolo di coordinamento per il lavoro in agricoltura- ne faranno parte oltre i ministeri competenti anche i rappresentanti delle organizzazioni agricole e i sindacati dei lavoratori agricoli – per affrontare insieme alcuni problemi: costi del lavoro, reperimento della manodopera, gestione dei flussi, formazione e semplificazione. Questioni cruciali per il settore agricolo e sui quali noi non intendiamo sottrarci”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni al tavolo con le sigle agricole in corso a Palazzo Chigi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.