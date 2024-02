MeteoWeb

Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Andrò il 24 in Ucraina per l’anniversario della guerra, a Kiev e Kherson, perchè ritengo questa una grande battaglia per l’occidente”. Lo ha detto Carlo Calenda a Metropolis.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.