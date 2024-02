Ucraina: Giovedì alla Camera ‘Elegia per la pace’ con Orchestra Odessa

MeteoWeb

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – A due anni dall’invasione russa in Ucraina (24 febbraio 2022), la Camera dei deputati accoglie l’Orchestra del Teatro nazionale accademico dell?Opera e del Balletto di Odessa e una delegazione della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino. Nell’Aula, il concerto dal titolo ‘Elegia per la pace’ sarà introdotto dal presidente Lorenzo Fontana, giovedì 22 febbraio alle 16, con diretta su Rai3, a cura di Rai Parlamento, sulla webtv e sul canale satellitare.

Il repertorio, incentrato sull’opera di Giacomo Puccini, nel centenario della morte, sarà aperto dall’esecuzione dell’Inno italiano. Dirige Ihor Chernetskyi e si esibiranno i solisti Yuliia Tereshchuk (soprano), Hanna Litvinova, (soprano), Hanna Yevtiekhova (mezzosoprano), Leonid Shoshyn (tenore), Oleksii Zhmudenko (baritono).

Nello stesso giorno, alle 12, si svolgerà a Montecitorio, presieduta dal vicepresidente Giorgio Mulè, la prima riunione del gruppo parlamentare di cooperazione italo-ucraino, in attuazione del Memorandum d’intesa sottoscritto dalla Camera e dalla Verkhovna Rada nel 2017. L’appuntamento intende sviluppare ulteriormente la cooperazione parlamentare e assume un importante valore simbolico per rinnovare la vicinanza e la profonda solidarietà all’Ucraina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.