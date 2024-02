Ucraina: Kiev, ‘abbattuti 23 droni russi su 31 lanciati durante la notte’

MeteoWeb

Kiev, 23 feb. (Adnkronos) – L’esercito ucraino ha abbattuto 23 dei 31 droni di tipo Shahed lanciati dalla Russia nella notte. Lo ha riferito l’aeronautica militare di Kiev, precisando che i velivoli sono stati intercettati sugli oblast di Odessa, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv e Kharkiv. Secondo quanto riferito, la Russia ha anche lanciato tre missili guidati antiaerei S-300 dall?oblast di Donetsk e un missile Kh-31P e due missili Kh-22 dal Mar Nero.

L’aeronautica militare non ha specificato se i missili abbiano colpito qualche obiettivo, ma le forze di difesa meridionali dell’Ucraina hanno affermato in precedenza che il Kh-31P e il Kh-22 hanno perso la loro capacità di combattimento in aria.

Nella città di Odessa, nel sud dell’Ucraina, un drone si è schiantato contro l’edificio di un’impresa civile nella zona costiera, uccidendo tre persone, ha detto su Telegram il governatore dell’oblast Oleh Kiper. Almeno otto persone sono rimaste ferite a Dnipro, dove nell’attacco notturno sono stati colpiti un condominio e un’impresa, secondo il governatore regionale Serhii Lysak. Le difese aeree hanno distrutto cinque droni su tre distretti dell’oblast di Dnipropetrovsk.

