Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Minuto di silenzio alla convention ‘Stati Uniti d’Europa con Emma Bonino’ in corso a Roma per l’anniversario dell’invasione russa in Ucraina. Ma anche “per Aleksei Navalny vittima del regime di Putin”, sottolinea Riccardo Magi.

