Ucraina: nuove sanzioni Usa, 500 gli obiettivi

Washington, 23 feb. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti imporranno sanzioni alla Russia che colpiranno 500 obiettivi. Le misure arrivano anche nel momento in cui gli Stati Uniti cercano di ritenere il presidente russo Vladimir Putin responsabile della guerra con l?Ucraina e della morte di Alexei Navalny, leader dell?opposizione russa.

Il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo ha affermato che le sanzioni vengono adottate per garantire che la Russia non possa ottenere i beni necessari per costruire armi, rallentando allo stesso tempo le entrate necessarie per far crescere la sua economia e il suo arsenale.

