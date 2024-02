Ucraina: presidente Duma, ‘Macron come Napoleone, vuole III Guerra Mondiale’

MeteoWeb

Mosca, 28 feb. (Adnkronos) – Il presidente della Duma Vyacheslav Volodin ha paragonato il presidente francese Emmanuel Macron a Napoleone Bonaparte, accusandolo di voler ”scatenare la Terza Guerra Mondiale” dopo aver illustrato la possibilità di inviare truppe occidentali in Ucraina a sostegno di Kiev e contro Mosca.

“Macron ha fatto una serie di dichiarazioni, inclusa la possibilità di inviare truppe della Nato in Ucraina, cosa che ha inorridito gli abitanti del suo paese e i leader di un certo numero di stati europei”, ha affermato Volodin. ”Per mantenere il potere personale, Macron ha inventato niente di meglio che scatenare una Terza guerra mondiale. Le sue iniziative stanno diventando pericolose per i cittadini francesi”, ha osservato Volodin su Telegram.

