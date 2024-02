Ucraina: Stoltenberg, ‘Kiev più vicina che mai a ingresso nella Nato’

MeteoWeb

Bruxelles, 24 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Due anni dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, “la situazione sul campo di battaglia rimane estremamente grave”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ribadendo che Kiev può continuare a contare sul sostegno dei suoi partner internazionali e che “entrerà nella Nato. La questione non è se lo farà, ma quando lo farà”. L’Ucraina è ora “più vicina che mai” all’Alleanza Atlantica, dal punto di vista economico, finanziario e degli aiuti militari”.

Il capo dell’Alleanza ha sottolineato che “il presidente Putin ha iniziato questa guerra perché voleva chiudere all’Ucraina la porta della Nato e negarle il diritto di scegliere la propria strada”, ma “ha ottenuto esattamente il contrario”. A due anni dall?inizio dell?offensiva, ?l?obiettivo di Putin di dominare l?Ucraina non è cambiato?, né vi è alcuna indicazione che egli si stia ?preparando alla pace. Ma non dobbiamo perdere la speranza”, ha aggiunto.

Stoltenberg ha ricordato infine che “l’Ucraina non si è arresa in poche settimane, come molti temevano”, ed è riuscita addirittura a recuperare parte del terreno perduto e ad infliggere ingenti danni alle truppe russe. “Soprattutto, l’Ucraina mantiene la sua libertà e indipendenza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.