Ucraina: Zelensky a Grossi (Aiea), ‘Zaporizhzhia sicura se gestione torna a Kiev’

Kiev, 6 feb. (Adnkronos/Dpa) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ricevuto a Kiev il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Grossi per discutere ?dei rischi? dell’occupazione russa della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Zelensky ha ribadito a Grossi che l’unico modo per evitare un incidente nucleare a Zaporizhzhia è attraverso la smilitarizzazione dell’impianto, il suo smantellamento e il ritorno della sua gestione nelle mani di Kiev.

Da parte sua, Grossi ha sottolineato su X che l’Aiea continuerà il suo lavoro per prevenire un incidente nucleare nella centrale e ha ringraziato Zelensky “per il suo indispensabile sostegno in questi sforzi”. Il direttore generale dell’Agenzia nucleare delle Nazioni Unite ha incontrato anche il ministro ucraino dell’Energia, Herman Halushchenko, oltre all’ispettore statale per la sicurezza nucleare dell’Ucraina, Korikov Oleh, e il presidente della società per l’energia nucleare ucraina Energoatom, Petro Kotin.

Domani Grossi visiterà la centrale di Zaporizhia e a metà febbraio andrà a Mosca. La centrale nucleare è stata teatro di scontri durante le prime fasi della guerra, anche se attualmente è sotto il controllo russo. Le tensioni tra le parti hanno portato l’Aiea a lanciare ripetuti appelli per salvaguardare la sicurezza dell’impianto nucleare.

