Ue: Conte, ‘con Meloni l’Italia non conta più nulla’

MeteoWeb

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Potevamo avere in Italia, a Roma, la sede dell’Autorità antiriciclaggio europea. Potevamo avere qui 400 funzionari europei che vengono a vivere e lavorare nel nostro Paese, un indotto economico e possibilità di creare anche nuova occupazione in Italia. Potevamo”. Così Giuseppe Conte sui social.

“Invece, purtroppo, abbiamo Giorgia Meloni a rappresentarci. Siamo arrivati un’altra volta dietro gli altri nella scelta finale, con appena 4 voti per la nostra Capitale nell?ultimo round di votazione. Un’umiliazione. Un’altra sede prestigiosa andrà in Germania, a Francoforte. Dopo la figuraccia con cui abbiamo perso l’Expo e il ‘pacco’ di stabilità europeo con 12 miliardi di tagli per l’Italia arriva una pacca sulla spalla per Giorgia Meloni. A vincere sono sempre gli altri”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.