Usa: Tajani, ‘Trump non è punto di riferimento per Forza Italia’

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – ?Trump un punto di riferimento anche per Forza Italia? Noi non l?abbiamo mai detto. L?unico punto di riferimento di Forza Italia è Forza Italia?. Lo dice al Foglio il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, confermando la linea già espressa dal leader del Partito popolare europeo Weber, secondo cui Trump nell?attaccare i paesi della Nato sta facendo ?un gioco molto pericoloso, per ragioni interne. Ciò può avere conseguenze imprevedibili per la sicurezza internazionale. Noi siamo amici e alleati degli Stati Uniti – ha aggiunto – indipendentemente da chi sarà domani il presidente?.

