Vietato il consumo di Tachipirina se ci si mette al volante: si rischiano sanzioni salate e decurtazione di 10 punti dalla patente

MeteoWeb

Nel labirinto delle norme del Codice della Strada, alcune disposizioni possono celare implicazioni inaspettate, con conseguenze che vanno ben oltre una semplice multa. Tra queste, una delle meno conosciute riguarda l’assunzione di farmaci prima di mettersi al volante. Un gesto apparentemente innocuo può trasformarsi in un rischio per la sicurezza stradale e per il proprio portafoglio, come dimostra il caso emblematico della Tachipirina vietata.

Sanzioni salate in arrivo

Il cuore della questione è delineato nell’articolo 187 del Codice della Strada, che disciplina la guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Il paradosso è evidente: farmaci apparentemente innocui possono comportare rischi significativi quando si è al volante. Tra questi, il noto antidolorifico a base di paracetamolo, comunemente noto come Tachipirina, rappresenta un esempio lampante.

Le conseguenze di un’infrazione possono essere gravi, sia in termini di sicurezza stradale che di impatto finanziario. Chiunque sia sorpreso a guidare sotto l’effetto di farmaci rischia multe salate e perdita di punti dalla patente. La sanzione base può arrivare fino a 1.500 euro, un salasso per il portafoglio di chiunque. Oltre alla multa, l’infrazione comporta la decurtazione di 10 punti dalla patente, una penalità che può influire pesantemente sulla libertà di movimento del conducente. Se l’infrazione di guida sotto l’effetto di farmaci provoca un incidente stradale, le conseguenze si aggravano ulteriormente. In questo caso, l’importo della multa può raddoppiare, salendo a 3.000 euro, e l’arresto può essere più lungo, fino a un anno.

Niente più Tachipirina

La legge è chiara: guidare sotto l’effetto di farmaci è un comportamento irresponsabile che mette a rischio non solo la propria vita, ma anche quella degli altri utenti della strada. È un monito che invita a riflettere sulla necessità di assumere farmaci solo quando è assolutamente necessario e di astenersi dall’indossare il volante in situazioni di compromissione psicofisica.

Il caso della Tachipirina vietata alla guida è solo uno dei tanti esempi che dimostrano quanto sia importante conoscere le normative stradali e agire in modo responsabile. Per evitare multe salate, perdite di punti dalla patente e, soprattutto, per garantire la propria incolumità e quella degli altri, è fondamentale rispettare le regole e astenersi dall’assumere farmaci che possano compromettere la capacità di guidare in sicurezza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.