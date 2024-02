Violenza su donne: De Poli (Udc), ‘onda Giulia non si fermi, più risorse a centri’

MeteoWeb

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – ?Sara, Vanessa, Giulia. Tre storie, tre donne – che come tante altre donne – non possono e non debbono lasciarci indifferenti. Il Veneto e tutta l?Italia sono sconvolti dall?ennesimo femminicidio avvenuto a Bovolenta, nel Padovano. Dobbiamo continuare a fare rumore. L?onda emotiva di Giulia Cecchettin (ricordo con grande emozione l?ultimo saluto in Prato della Valle a Padova con la presenza di migliaia di giovani?) non può arrestarsi. Anzi?. deve tradursi in qualcosa di concreto. Bisogna reagire e bisogna farlo investendo sulla prevenzione e garantendo, ad esempio, più risorse alla rete dei Centri antiviolenza che fanno uno straordinario lavoro nei territori. Diciamo stop alla violenza di genere?. Così il senatore Udc, Antonio De Poli.

