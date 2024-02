Vip: esperta influencer Iulm, rottura Ferragnez? ‘Sembra operazione di marketing’**

MeteoWeb

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – “Mi lascia un po’ perplessa la rottura tra Ferragni e Fedez. Magari si sono lasciati veramente, ma io francamente ho seri dubbi. A me sembra un’eccezionale operazione di marketing”. Così Maria Angela Polesana, professoressa dell’università Iulm di Milano che da anni studia il mondo degli influencer e nello specifico Chiara Ferragni, commenta all’Adnkronos le voci della crisi tra l’imprenditrice digitale e il marito Fedez.

“Mi sembra una strategia per mantenere viva l’attenzione sulla famiglia e distoglierla dai guai giudiziari della Ferragni”, dice la professoressa Polesana, analizzando anche gli indizi della crisi lasciati sui social: “Ferragni ha condiviso un video su TikTok in cui dice che la sfortuna la perseguita: così fa un po’ di autoironia su se stessa e allo stesso tempo recita la parte della vittima, che viene abbandonata perfino dal marito nel momento delle grandi difficoltà”. Ma ci sono poi le stories pubblicate su Instagram, in cui l’influencer “ritrova la forza che l’ha sempre caratterizzata, l’empowrment femminile. Riscatta la sua immagine e torna protagonista in una veste diversa, quella di una vittima che sa reagire alle avversità. Una donna in cui si possono riconoscere tante altre abbandonate nel momento del bisogno”.

Non solo, la crisi coniugale – secondo Polesana – serve anche per “far appassionare i followers a quello che alla fine è una specie di reality. Adesso in primo piano tornano gli affari di cuore, la famiglia, rispetto ai guai che ha avuto”. Un ottimo modo per “attivare maggiormente processi di identificazione da parte dei followers, di più simpatia e comprensione”. (segue)

